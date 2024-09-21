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        Trabzon'da doğu ilçelerini vuran selin izleri siliniyor

        TRABZON'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:40
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        Trabzon'da doğu ilçelerini vuran selin izleri siliniyor
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        TRABZON'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. İşitme engelli bir kişinin kayıp olarak arandığı, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar tespitinin devam ettiği ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor.

        Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda iş makineleriyle su tahliyesi ve temizlik çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Araklı- Bayburt karayolu tek yönlü trafiğe açıldı.

        İŞİTME ENGELLİ KAYBOLDU

        Selin etkili olduğu Sürmene ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan Ali Kemal Demir (65), geri dönmedi. Yatsı namazı sonrası camiden çıkarak kendisinden haber alınamayan Demir için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.

        SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

        Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi.

        MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

        Araklı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Yanbolu Deresi de taştı. Taşkın sonrası yol ile bazı tarım arazileri sularla kaplandı. Derenin olduğu bölgede mahsur kalan bir kişi, küçük çocuğu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makinesi kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarılan baba-oğul güvenli bölgeye alındı.

        KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

        4 ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Araklı İlçe Kaymakamlığı'nda Trabzon Valiliği öncülüğünde kriz koordinasyon merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinin koordinasyonunda, sel ve heyelanla ilgili ihbar gelen noktalara ekipleri yönlendirildi.

        SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI

        Doğu ilçelerinde son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Araklı ve Sürmene ilçelerinde birçok nokta sele teslim oldu. Tarım arazileri, ev ve iş yerlerini su basan, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı ise gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar tespitlerinin sürdüğü ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarına devam eden ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor. Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri de çalışma yürütüyor.

        26 MAHALLEDEN 265 İHBAR

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 28 mahalleden 265 ihbar alındığını belirerek, “Şehrimizin doğu ilçeleri Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da aşırı yağışlar meydana geldi. İlçelerimiz normalin üzerinde bir yağış aldı. Önceliğimiz can kaybının olmaması. 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize ulaşım kapalı" dedi.

        Ekipler, selin vurduğu ilçelerde özellikle riskli dere güzergahlarında iş makineleri destekli çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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