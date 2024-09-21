Trabzon'da doğu ilçelerini vuran selin izleri siliniyor (4)

MAHSURKALDIĞI YERDEN KURTARILDI

Trabzon’da selin etkili olduğu Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde dışı balçık ve rüsubatla dolan binanın 3’üncü katında mahsur kalan Şemsettin Özgenç (68) gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Özgenç, “Dün saat 17.00'da eve geldim. Arabayı kapının önüne çektim. Normal sağanak bir yağış var. Dere taşkın. Ama o taşkınlık her zaman olan, her yağmurda olan bir şeydi. Çıktım eve, balkondan dereye bakayım, dedim. Yukarıdan aşağıya ağaç eve geldi. Derenin ağzını tıkadı. Ben aşağı inip arabamı kurtarmaya niyet ettim. Yani arabayı alayım, su basıyor. Ben evden üçüncü kattan aşağı inene kadar su iki metreye çıktı. Ne arabaya müdahale edebildim ne kapıya çıkabildim. Çünkü su bastı, kapıyı da içeriye bastı. İçerisi de su doldu. Arabayı da evin önünden aldı, ilerideki altgeçidin altında götürdü. Arabam orada şu anda. Ben 68 yaşına gittim. Bu tarihe kadar ben böyle bir şeyi görmedim” dedi.