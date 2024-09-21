Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Gaziantep’e gidecek.

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