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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor

        TRABZON'un doğu ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:15
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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor
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        TRABZON’un doğu ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Sağanak sonrası meydana gelen dere taşkınında kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

        Kentte cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Sürmene ve Araklı ilçelerinde toplam 12 mahallede meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarda 93 iş yeri, 7 konut ve 120 dekar tarım arazisi zarar gördü. Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar suya gömüldü. Bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeki hastalar tahliye edildi. Sağanağın etkili olduğu Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu ise bir kişi kayboldu.

        KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR

        Trabzon Sürmene Çavuşlu Mahallesi’nde cuma günü etkili olan sağanağın ardından yaşanan dere taşkını sırasında kaybolan Ali Kemal Demir isimli engelli vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başta AFAD olmak üzere birçok ekibin katıldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Aramalar menfezin tıkandığı nokta ve civardaki fındık bahçelerinde yoğunlaşırken, dere boyu ve sahil boyu arama çalışmaları devam ediyor.

        KARADENİZ’İN RENGİ DEĞİŞTİ

        Heyelan sonrası ekiplerin bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu suyun denizin rengini değiştirdiği görüldü. Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerindeki derelerden akan çamurlu su Karadeniz'in kıyı şeridinde suyun rengini değiştirirken, denizin renginin kahverengiye dönmesi, dronla görüntülendi.

        AFETLERDEN 12 MAHALLE ETKİLENDİ

        Trabzon’un doğu ilçelerinden yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarla ilgili Trabzon Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada; “Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde toplamda 12 mahalle heyelan, sel ve su baskınından etkilenmiş olup 3 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam edecektir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 93 iş yeri, 7 konut ve 3 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 120 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır, zarar tespit çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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