Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'nın konuğu olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Yarın oynayacak maçla iki takım 10’ncu kez karşı karşıya gelecek. 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. İki takım geride kalan 10’u Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK deplasmanında hem galibiyetle hem de 3 puanla tanışmak istiyor. 3 puanla 16’ncı sırada yer alan Gaziantep FK ise sahasından galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

        Trabzonspor’da Kayserispor maçında sakatlanan Savic, Beşiktaş maçında kırmızı kartla 2 maç cezalı duruma düşen Edin Vişça ile sakatlığı süren Enis Destan forma giyinemeyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        İkinci kez evleniyorlar
        İkinci kez evleniyorlar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor
        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor
        Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasreti
        Trabzonspor'un 120 günlük galibiyet hasreti
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü