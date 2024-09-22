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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)

        HEYELANKAMERADATrabzon'da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:35
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        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)
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        HEYELANKAMERADA

        Trabzon’da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Araklı ilçesinde yağışları cep telefonu ile görüntülerken meydana gelen heyelanı çevredekiler, çığlıklarla kaydetti. Görüntülerde; şiddetli yağışı kaydedenlerin dua ettikten hemen sonra evlerinin karşısındaki yamacın koptuğu ve çığlık attıkları anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise fındık bahçesindeki toprağın yamaçtan koparak kaydığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Nurullah Orhan CABRİ/ARAKLI (Trabzon),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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