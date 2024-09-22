Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)
HEYELANKAMERADATrabzon'da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
HEYELANKAMERADA
Trabzon’da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Araklı ilçesinde yağışları cep telefonu ile görüntülerken meydana gelen heyelanı çevredekiler, çığlıklarla kaydetti. Görüntülerde; şiddetli yağışı kaydedenlerin dua ettikten hemen sonra evlerinin karşısındaki yamacın koptuğu ve çığlık attıkları anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise fındık bahçesindeki toprağın yamaçtan koparak kaydığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Nurullah Orhan CABRİ/ARAKLI (Trabzon),
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