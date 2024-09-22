Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitti

SÜPER Lig’in 6’ncı haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep’e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel bir uçakla Gaziantep’e gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı: