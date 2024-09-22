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        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

        SELDEKAYIP KİŞİNİN DENİZDE CESEDİ BULUNDUTrabzon'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:25
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        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
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        SELDEKAYIP KİŞİNİN DENİZDE CESEDİ BULUNDU

        Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, 2 gün önce Sürmene'de meydana gelen selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e (65) ait olabileceği ihtimali üzerine Demir'in ailesine haber verildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen aile fertleri, cesedin, kayıp Ali Kemal Demir olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu ilçeye yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edilecek.

        Yaşanan gelişme sonrası Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene'ye gelerek Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yıldırım, kentte selin vurduğu doğu ilçelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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