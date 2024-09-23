Trabzon'da selin bilançosu; 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazide hasar

TRABZON'nın Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanakta, altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, işitme engelli 1 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarı ortaya çıktı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında; 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dekar tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi.

Kentte 20 Eylül’de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene’de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’in (65), cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı.

SEL BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI Trabzon Valiliği, kentin doğu ilçelerinde altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarına ilişkin açıklamada bulundu. İlçelerde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır. Bu hususta ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir” bilgisine yer verildi.