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        Trabzon'da selde ölen işitme engelli, son yolcuğuna uğurlandı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde meydana gelen selde kaybolup, cansız bedenine denizde ulaşılan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:15
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        Trabzon'da selde ölen işitme engelli, son yolcuğuna uğurlandı
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        TRABZON’un Sürmene ilçesinde meydana gelen selde kaybolup, cansız bedenine denizde ulaşılan işitme engelli Ali Kemal Demir’in (65) cenazesi, toprağa verildi.

        İlçede 20 Eylül’de etkili olan sağanak, su baskını, taşkın, heyelan ve sele yol açtı. Çavuşlu Mahallesi'nde işitme engelli Ali Kemal Demir, sel sularına kapılarak kayboldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde ayakkabısının teki, menfez girişinde bulunan Demir’in cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta 1 mil açıkta denizde ulaşıldı. Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edildi.

        Selde hayatını kaybeden Ali Kemal Demir için Sürmene Eski Cami önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu.

        Ali Kemal Demir’in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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