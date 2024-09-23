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        Yol kenarına çöp döken Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon TL ceza (2)

        BELEDİYEBAŞKANI KAYA'DAN ÇÖP CEZASI AÇIKLAMASITrabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 150 ton çöpün yol kenarına döküldüğü gerekçesiyle Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon 598 bin TL ceza uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:05
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        Yol kenarına çöp döken Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon TL ceza (2)
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        BELEDİYEBAŞKANI KAYA’DAN ÇÖP CEZASI AÇIKLAMASI

        Trabzon’da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 150 ton çöpün yol kenarına döküldüğü gerekçesiyle Ortahisar Belediyesi’ne 2 milyon 598 bin TL ceza uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

        Ceza uygulanan bahse konu çöplerin döküldüğü Deliklitaş Çöp Aktarma İstasyonu alanında konuşan Kaya, çöp toplamanın kendi vazifeleri, taşımanın ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu söyledi. Sel nedeniyle Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisine giden yolda hasar oluştuğunu, bu nedenle çöpleri kendilerinin taşıyarak katkı vermek istediklerini, ancak belediyelerine ait çöp araçları ile personelinin 11 saat boyunca Araklı ilçesinde alıkonulduğunu belirtti. Kaya, "Çöpü toplamak bizim görevimiz, ancak çöpü aktarma istasyonundan alıp, taşıma görevi Büyükşehir Belediyesine ait. Buna rağmen, çözüm üretmek adına üzerimize düşmeyen bir işi üstlendik. Görevimiz olmamasına rağmen Trabzon’un çöpünü taşımak için araçlarımızı yönlendirdik ama araçlarımız 11 saat boyunca rehin alındı. Benim 14 tane çöp toplama aracın, 47 personelim, kaç saat orada alıkonuldu? Araçlarımızın başına bir şey gelseydi, personelimin burnu kanasaydı bunun hesabını kim verecekti? Sayın Valimizi aradım, durumu izah ettim. Bana, 'Bir şey olmaz başkanım, çözülür' dedi. Ama 11 saat boyunca çözüm üretilemedi" dedi.

        ‘BÜYÜKŞEHİR GÖREVİNİ YAPMALI, BİZ DE ÇÖPÜMÜZÜ TOPLAYACAĞIZ’

        Kaya, Büyükşehir Belediyesine çöp taşıma görevini hatırlatarak, bundan sonra Ortahisar Belediyesi'nin çöp taşıma görevini üstlenmeyeceğini söyleyerek, "Benim görevim çöp toplamak. Büyükşehir’in görevi bu çöpleri Araklı’daki tesise taşımak. 11 saat boyunca araçlarımız rehin alındı. Personelimiz risk altındaydı. Bundan sonra hiçbir Ortahisar aracı oraya gitmeyecek" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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