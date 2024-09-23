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        FLAŞ | Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki

        Trabzonspor Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" ifadelerinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:41 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:41
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        FLAŞ | Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
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        Trabzonspor Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" ifadelerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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