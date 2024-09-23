FLAŞ | Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki

Trabzonspor Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" ifadelerinde bulundu.

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