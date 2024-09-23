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        Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki

        Trabzonspor Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" ifadelerinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:51 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:51
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        Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
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        Trabzonspor Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek, "Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak?" ifadelerinde bulundu.

        Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor, golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Kulübü, yazılı açıklamada bulunarak, müsabakada Simon Banza'nın kaydettiği golün, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

        'SADECE YANLIŞ KARAR DEĞİL; FUTBOLUN EMEĞİNE VE İZLEYİCİSİNE HAKARETTİR'

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’de hakemlerin adaletsizliği, bilinçli ya da bilinçsiz sistematik bir yozlaşmanın göstergesidir ve artık sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır. Bu akşam Gaziantep FK ile oynadığımız maçta yaşananlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en bariz tezahürüdür. Hakem Volkan Bayarslan’ın futbolcumuz Simon Banza’nın net golünü VAR kararıyla iptal etmesi, kelimenin tam anlamıyla skandal ve futbolun ruhuna ihanettir. Pozisyon gözlerinin önünde gerçekleşmişken, böylesine bariz bir golü iptal etmek için VAR’a başvurmak, hakemlik mesleğini icra eden birinin ne denli yetersiz olduğunu ya da daha kötüsü ne kadar kasıtlı hareket ettiğini gösterir. Bu, sadece yanlış karar değil; futbolun emeğine ve izleyicisine hakarettir. Bayarslan’ın oyunun akışını sürekli durdurması, topun oyunda kaldığı süreyi bilinçli şekilde azaltması adeta futbolun özüyle alay etmektir. Türk futbolunun ruhu, böylesi ehliyetsiz ve taraflı hakemlik zihniyetinin elinde adeta can çekişmektedir. Ancak bu noktada sorumluluğu yalnızca bir hakemin omuzlarına yıkmak da yanlıştır. Asıl sorun; bu hakemleri görevlendiren, onların hatalarına defalarca göz yuman ve hiçbir şekilde hesap sormayan Merkez Hakem Kurulu’nun başarısızlığıdır. MHK’nin varoluş amacı; futbolun adaletini ve şeffaflığını sağlamak olmalıyken, bu amaca hizmet etmeyi reddetmeleri Türk futbolunun maruz kaldığı en büyük ihanettir. Bu sistem uzun zamandır köhnemiş, adaletin ve şeffaflığın işlemediği bir yapıya dönüşmüştür. Artık TFF'nin yapması gereken, kendi içinde radikal bir özeleştiri yaparak bu çürümüş düzeni reform etmektir. Hakemlerin birer adalet timsali olmaktan çıkıp, oyunun seyrini belirleyen iradesiz kuklalara dönüşmesine daha ne kadar göz yumulacak? Bu keyfiliğe, bu düzene, bu skandallara kim dur diyecek?" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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