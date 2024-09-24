Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da 3 puan hasreti bitmiyor

        SÜPER Lig'de 6'ncı hafta geride kalırken Trabzonspor henüz 3 puanla tanışamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da 3 puan hasreti bitmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig’de 6’ncı hafta geride kalırken Trabzonspor henüz 3 puanla tanışamadı. Bordo-mavili takım, 1 haftasını bay geçtiği Süper Lig’de 6 hafta sonunda 5 maçta 5 puan toplayarak 14’üncü sırada yer aldı. Trabzonspor 3 puana hasret kalırken adeta beraberliğe abone oldu.

        Bordo-mavililer, Süper Lig’in geride kalan 6 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışmadı. Lig’de 2’inci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak galibiyetle tanışamadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor’un (1979-1980 sezonunda) ardından bir sezonda ilk 5 maçı berabere bitiren 2'nci takım oldu.

        İSABETLİ ŞUTU YOK

        Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az isabetli şut çeken takımı da oldu. Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 45 dakikasındaki 4 şutunda da isabet bulamadı. Buna karşın bordo-mavili takımda performansıyla öne çıkan isim defans oyuncusu Malheiro oldu. Genç oyuncu, Gaziantep FK maçında 7 top kaparak bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

        GÜNEŞ AÇMADI

        Trabzonspor'un başında 3’üncü maçına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takımın başındaki bu dönem çıktığı 3 Süper Lig maçını da kazanamadı. 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez (1998-1999) bir görevindeki ilk üç karşılaşmayı galibiyet alamadan geçti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel basın ise Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmayı farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Masada da sahada da gücümüz kalmamış

        Taka: Antep’te hakem rezaleti

        Kuzey Ekspres: Hep beraber batıyoruz

        Günebakış: Trabzon işkencesi

        Sonnokta: Fırtına beraberliğe abone

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de heyelanlarda 'gravite' etkisi
        Karadeniz'de heyelanlarda 'gravite' etkisi
        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlenecek
        Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlenecek
        Trabzonspor Kulübünden Gaziantep FK maçının hakemine tepki:
        Trabzonspor Kulübünden Gaziantep FK maçının hakemine tepki:
        Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
        Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
        FLAŞ | Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
        FLAŞ | Trabzonspor'dan Merkez Hakem Kurulu'na tepki
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor