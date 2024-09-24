Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Anaerobik çalışma ile devam eden antrenman, 6’ya 6 oyun ile sona erdi.
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