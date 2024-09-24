Trabzonspor'dan 'VAR' tepkisi

TRABZONSPOR Kulübü, golsüz beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor’da karşılaşmanın hakemi ile VAR hakemine tepkiler sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçın ardından bu akşam saatlerinde VAR kayıtlarını açıklaması sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Simon Banza'nın kaydettiği golü, karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan’ın VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal ettiği esnasında VAR hakeminin ‘Bravo’ şeklindeki sözlerine tepki gösterildi.