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        KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı, Mersin'de TEKNOFEST'te şampiyon

        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Su Üstü Takımı, Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:45
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        KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı, Mersin'de TEKNOFEST'te şampiyon
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        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Su Üstü Takımı, Mersin’de bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması’nda şampiyon oldu.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Su Üstü Takımı, bu yıl ilk kez Mersin’de düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması’nda şampiyon oldu. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Dursun Murat Sekban’ın danışmanı olduğu takımın kaptanlığını Hacer Ceylan yaptı. Takımda Selin Çayır, Oğuz Mutlu, Kemal Aybars Işık, Samet Buğrahan Altay, Denizhan Şen, Şafak Şengül, Berat Keskin, Ahmet Sarı, Ceren Yedican ve Irmak Ezgi Çimen yer aldı. KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı, manuel ve otonom sürüş görevlerini başarı ile tamamlayarak TEKNOFEST İnsansız Deniz Araçları Yarışması şampiyonu oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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