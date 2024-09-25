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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:40
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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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