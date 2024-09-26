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        KTÜ'de deprem sonrası hasarlara yapay zeka destekli robotik köpek

        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından deprem sonrası hasar tespitinin, hızlı, güvenilir ve kolayca yapılabilmesi için yapay zeka destekli robotik köpek geliştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:00
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        KTÜ'de deprem sonrası hasarlara yapay zeka destekli robotik köpek
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        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından deprem sonrası hasar tespitinin, hızlı, güvenilir ve kolayca yapılabilmesi için yapay zeka destekli robotik köpek geliştiriyor. Hasar tespit çalışmalarının daha güvenilir yapılamasını hedeflediklerini söyleyen DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, “Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek” dedi.

        KTÜ’lü bilim insanları, deprem sonrası yapılardaki hasar tespit çalışmalarını güvenli, hızlı ve kolay hale getirmek için proje başlattı. DE-YAS’ta görevli bilim insanları, yapay zeka entegre ettikleri robotik köpek geliştiriyor. Deprem sonrası binalarda oluşan hasarları üzerinde bulunan kameralar ve sensörler sayesinde veriler toplayıp analiz edebilecek robot, ihtiyaç duyulduğunda ise binanın içerisine girebilecek. Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, hasar tespit raporlarının tamamen otomatik hale getirilmesini sağlayarak önemli bir yenilik sunacak. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (BAP13) tarafından desteklenen proje, Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        ‘PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ’

        Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, hasar tespit çalışmalarının daha hızlı ve güvenilir olması hedeflediklerini belirterek, “Biz, ‘Depremlerden sonra bu hasar tespit çalışmalarına bir karar destek sistemi oluşturabilir miyiz?’ sorusuna cevap olarak; şu an burada bulunduğunuz bir robotik köpek yardımıyla ve yapay zeka kullanılarak hasar tespit çalışmalarının desteklenmesi üzerine bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının hem daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek. Çekmiş olduğu resimleri daha önceki hasarlarla beraber o verileri akıllandırdığımız için o çatlağın hangi tür çatlak olduğunu bize kendisi otomatik verecek” ifadelerini kullandı.

        ‘DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İLK DEFA YAPILIYOR’

        Projenin hala geliştirme aşamasında olduğunu dile getiren İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, “Proje geliştirme aşamasındayız. Programlar üzerine çalışıyoruz. Bunun öncelikle tabii şu anda robot köpek, bir yapay zeka robot köpeği görülüyor ama inşaat mühendisliği alanında geliştirilmedi. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Robot köpek, üzerindeki bir yazılım sayesinde kendi kendine artık insanın komutlandırmasına gerek kalmadan bir hasar sınıfı belirtti. Bize bilgilendirme ve raporlama yapabilecek durumda. Ancak bunu robota entegre edilmesi konusunda daha yeni bir proje. Dolayısıyla aşamalarını adım adım izleyeceğiz. Ve görüntü aşamasında bizlere insanoğlunu devre dışı bırakabilecek bir seviyeye ulaşabilecektir diye düşünüyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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