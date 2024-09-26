KTÜ'de deprem sonrası hasarlara yapay zeka destekli robotik köpek

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından deprem sonrası hasar tespitinin, hızlı, güvenilir ve kolayca yapılabilmesi için yapay zeka destekli robotik köpek geliştiriyor. Hasar tespit çalışmalarının daha güvenilir yapılamasını hedeflediklerini söyleyen DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, “Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek” dedi.

KTÜ’lü bilim insanları, deprem sonrası yapılardaki hasar tespit çalışmalarını güvenli, hızlı ve kolay hale getirmek için proje başlattı. DE-YAS’ta görevli bilim insanları, yapay zeka entegre ettikleri robotik köpek geliştiriyor. Deprem sonrası binalarda oluşan hasarları üzerinde bulunan kameralar ve sensörler sayesinde veriler toplayıp analiz edebilecek robot, ihtiyaç duyulduğunda ise binanın içerisine girebilecek. Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, hasar tespit raporlarının tamamen otomatik hale getirilmesini sağlayarak önemli bir yenilik sunacak. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (BAP13) tarafından desteklenen proje, Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

‘PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ’ Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, hasar tespit çalışmalarının daha hızlı ve güvenilir olması hedeflediklerini belirterek, “Biz, ‘Depremlerden sonra bu hasar tespit çalışmalarına bir karar destek sistemi oluşturabilir miyiz?’ sorusuna cevap olarak; şu an burada bulunduğunuz bir robotik köpek yardımıyla ve yapay zeka kullanılarak hasar tespit çalışmalarının desteklenmesi üzerine bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının hem daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek. Çekmiş olduğu resimleri daha önceki hasarlarla beraber o verileri akıllandırdığımız için o çatlağın hangi tür çatlak olduğunu bize kendisi otomatik verecek” ifadelerini kullandı.