Trabzon'da sağanak sonrası afetin bilançosu 205 milyon lirayı geçti

TRABZONValiliği, 20 Eylül'de yaşanan sağanak sonrası kentteki afet bilançosunun 205 milyon 526 bin 31 lira olduğunu açıkladı.

Kentte 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta, 1 mil açıkta denizde ulaşıldı. Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 705 personel ve 373 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

504 ÜRETİCİYE AİT ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "25 konut ve 1 iş yeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TL olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276.898 metrekare tarım arazisi ve 65.700 depo ürün zarar görmüştür" bilgisine yer verildi.