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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 27.09.2024 - 20:40
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        Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Antrenman öncesinde bir grup taraftar teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelerek Güneş'e çiçek takdim etti.

        Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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