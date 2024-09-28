Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci randevuda

TRABZONSPOR ile Konyaspor Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın yapacakları maçla 47’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor’un 23, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 7’inci haftasında yarın Konyaspor’u konuk edecek. Paparapark’ta saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Trabzonspor topladığı 5 puanla 14’üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8’inci sırada yer alıyor.