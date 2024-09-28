Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'de yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Süper Lig’de yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın Paparapark’ta oynayacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 bin 967 kişi...
        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 bin 967 kişi...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin...
        Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci randevuda
        Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci randevuda
        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu
        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu
        Karadeniz'deki afetlerde deniz suyu sıcaklığı etkisi
        Karadeniz'deki afetlerde deniz suyu sıcaklığı etkisi