Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın Paparapark’ta oynayacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye geçti.

TRABZONSPOR, Süper Lig’de yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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