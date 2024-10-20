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        Trabzonspor'da yüzler gülüyor

        Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu tek golle mağlup ederek hem ikinci galibiyetini elde etti hem de moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:25
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        Trabzonspor'da yüzler gülüyor
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir’i uzatma dakikalarında bulduğu tek golle mağlup ederek hem ikinci galibiyetini elde etti hem de moral buldu. Teknik direktör Şenol Güneş’in kariyerindeki 1000'inci maçında, öğrencileri galibiyetle sahadan ayrılarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

        Süper Lig’in 9’uncu hafta maçında sahasında Başakşehir’le karşılaşan Trabzonspor uzatmalarda bulduğu golle galip gelen taraf oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini elde edip, beraberlik serisinin bozulmasıyla moral de bulmuş oldu. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12’ye çıkarırken 8’inci sıraya yükseldi. Başakşehir FK ise 14 puanda kaldı.

        Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Karadeniz ekibi Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında oynadığı Konyaspor maçına kadar galibiyet elde edememişti. Konyaspor galibiyeti sonrası deplasmanda Hatayspor’la da berabere kalan Trabzonspor, dün sahasında konuk ettiği Başakşehir FK karşısında, uzatmalarda Edin Visca’nın ayağından bulduğu golle önemli bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer karşılaşmanın son dakikalarında gelen golle büyük sevinç yaşarken, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Göztepe karşılaşması için de moral kazandı.

        VİSCA ADETA TAKIMIN LOKOMOTİFİ

        Trabzonspor’a Başakşehir FK karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Edin Visca ise bu sezon performansıyla adeta ikinci baharını yaşıyor. Bordo-mavili takımın 2021-22 sezonunun devre arası transfer döneminde renklerine kattığı tecrübeli isim bu sezon da takımın adeta lokomotifi görevini yürütüyor. Oynadığı 5 maçta 356 dakika süre alan ve 2 gol kaydeden Bosnalı oyuncu ilk golünü Konyaspor’a karşı kaydetmişti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Bu arada Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor’un son dakikalarda gelen galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Trabzon hayat buldu

        Taka: Visca attı fırtına 3 puanı kaptı

        Karadeniz: Visca’dan hayat öpücüğü

        Günebakış: Oh be Trabzon varmış

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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