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        Trabzonspor'da yeni transfer Folcarelli ilk idmanına çıktı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:31
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        Trabzonspor'da yeni transfer Folcarelli ilk idmanına çıktı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin yeni transferi Folcarelli ilk idmanına çıktı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını, Mehmet Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışması ile devam etti. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi. Karadeniz ekibinin yeni transferi Tim Jabol Folcarelli, bordo- mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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