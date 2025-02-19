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        Trabzonspor kuvvet çalıştı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:35
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        Trabzonspor kuvvet çalıştı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 11.00’de yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, saat 15.30’da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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