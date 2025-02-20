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        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu 2 katlı ahşap evin yamaca bakan giriş kapısı toprakla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:53
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        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu 2 katlı ahşap evin yamaca bakan giriş kapısı toprakla doldu. Evde mahsur kalan çift, belediye ekipleri tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yoğun kar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yamaçtan kopan toprak kütlesi, Necdet Sofuoğlu'na ait 2 katlı ahşap evin giriş kısmına doldu. Evde eşiyle birlikte mahsur kalan Necdet Sofuoğlu, ihbarla bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Sofoğlu ailesi akrabalarının evine yerleştirilirken, heyelanın yaşandığı alan ve ev dron ile görüntülendi.

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