Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Buzda kayan otomobil inşaat alanına uçtu

        TRABZON'da yokuş aşağı inerken kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü Niyazi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buzda kayan otomobil inşaat alanına uçtu
        ABONE OL

        TRABZON'da yokuş aşağı inerken kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü Niyazi A. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp Karadeniz Sahil Yolu istikametine ilerleyen Niyazi A.'nın kullandığı 61 AEV 107 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp inşaat alanına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayı gören Ömer Faruk Karamanlı, "Yerde kar vardı. Frenleyerek, kayarak aşağı doğru gitti. Sürücü ufak darbeler aldı. Ölümcül bir yarası yok. Sabah dükkanı açıp içeri girdim, ardında bir ses geldi. Hemen yanına gittik. Araç sahibinin bilinci de açıktı, konuşuyordu. Yanına gittik, ambulansı aradık" dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında
        Karadeniz'de kar güzelliği dron kamerasında
        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle...
        Trabzon'da bir çift, heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden iş makinesiyle...
        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edil...
        Trabzon'da kabindeki hastaların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edil...
        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı
        Heyelan, evin giriş kapısını kapattı; mahsur kalanlar pencereden çıkartıldı
        MR kabininden kamerayla kayıt alan personelin işine son verildi
        MR kabininden kamerayla kayıt alan personelin işine son verildi
        Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası yarın Trabzon'da başlayacak
        Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası yarın Trabzon'da başlayacak