Buzda kayan otomobil inşaat alanına uçtu

TRABZON'da yokuş aşağı inerken kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü Niyazi A. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp Karadeniz Sahil Yolu istikametine ilerleyen Niyazi A.'nın kullandığı 61 AEV 107 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp inşaat alanına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Ömer Faruk Karamanlı, "Yerde kar vardı. Frenleyerek, kayarak aşağı doğru gitti. Sürücü ufak darbeler aldı. Ölümcül bir yarası yok. Sabah dükkanı açıp içeri girdim, ardında bir ses geldi. Hemen yanına gittik. Araç sahibinin bilinci de açıktı, konuşuyordu. Yanına gittik, ambulansı aradık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.