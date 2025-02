Trabzonsporlu Cham, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu

TRABZONSPOR’UN sezon başında renklerine kattığı Muhammed Cham, bordo-mavili kulübün dünyanın her tarafında taraftarı olan büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

Trabzonspor’un bu sezon yeni transferlerinden Muhammed Cham, bordo-mavili kulübün dünyanın her tarafında taraftarı olan büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Cham, “Trabzon özel bir şehir, Trabzonspor büyük bir kulüp, özellikle de taraftarlarıyla. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Bizim taraftarımıza ve onların da bize ne kadar bağlı olduğunu hissediyorsunuz. Maç kazanamayınca şehrin üzüldüğünü, kazandığımızda ise birçok insanın mutlu olduğunu görüyorsunuz” dedi.

Şahsi olarak takıma katkı sağlayamadığında üzüldüğünü anlatan Cham, “İşler yolunda gitmediğinde evde tek başımayken çok sinirleniyorum. Çünkü hırslı biriyim. Takımıma mutlaka katkı sağlamam gerekir” diye konuştu.

Muhammed Cham, Trabzonspor Kulübü Dergisinin 226’ncı sayısında açıklamalarda bulundu.

‘FUTBOLDAN KEYİF ALAN BİRİSİYİM’

Cham, korkuyla oynamayan ve futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmeyen buna karşı futboldan keyif alan birisi olduğunu söyledi. Cham, “Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmana Dembele’yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum” ifadelerini kullandı.

Bir forvet olarak 10 numara ve gerektiğinde kanatlarda da görev yapabilen bir oyuncu olmasına ilişkin Cham şunları söyledi:

“Evet, artık 10 numaranın tarzı eskiye göre biraz değişti. Eskiden çok fazla koşma ve çok fazla savunma yoktu, ancak modern futbolla birlikte herkes iki yönlü oynamak zorunda artık. Takıma yardımcı olabilmek için ileri geri çalışmalı. Ama her şeye rağmen bu pozisyonda görev yapmak kesinlikle keyif verici. Ben bundan mutluluk duyuyorum, özellikle de etrafınızda üst seviye oyuncular varken. Ama benim için öncelik, sahada olmak, zaten yalnızca bir pozisyonda iyi olan oyuncu fazla ileriye gidemez. Farklı mevkilerde de görev gelirse en iyisini keyifle yapmaya çalışırım.”

‘ŞAMPİYON OLURSAK BUNUNLA İLGİLİ DÖVME YAPTIRABİLİRİM’

Vücuduna dövme yaptırmayı sevdiğini söyleyen Cham, “İlk başlarda biraz eğilimdi sadece fakat zamanla dövmeler arttı ve bunlarla yaşamaktan mutluyum. Onlar artık hayatımın bir parçası. Bir sabah kalktığımda içimden dövme yaptırmak gelebilir ve yaptırırım. Ayrıca yaşadıklarımdan etkilenip yaptırdığım dövmeler var, mesela şampiyon olursak bununla ilgili dövme yaptırabilirim” ifadelerinde bulundu.

‘FUTBOL BENİ ÖZGÜRLEŞTİRİYOR’

Futbol bağımlısı olduğunu ve hayatının ona bağlı olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, “Hatırlayabildiğimden beri her anım futbolla alakalı. Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünüm. Hatta tatile giderken yanımda top götürürüm. Moralim bozuk olduğunda mesela, topa dokunmak bile beni mutlu ediyor. Beni özgürleştiriyor” diye konuştu.

Muhammed Cham, gol attıktan sonra yaptığı gol sevincine ilişkin ise şunları söyledi:

“Bu geldiğim yerle alakalı bir kutlama şekli. Her gol attığımda bunu aileme, Hannover’daki yakınlarıma adıyorum. Trabzon’da Simon’unki ile birlikte benim gol sevincim popüler oldu. Umarım daha fazla tekrarlayabiliriz.”

‘AİLEM İÇİN FUTBOL OYNUYORUM’

Annesinin ana motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Muhammed Cham, “Annem, babam ve iki erkek kardeşim. Çünkü gençken benim için çok şey yaptılar. Bu nedenle öncelikle onlar için futbol oynuyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyorum ve onlara yardımcı olabilmek benim en büyük motivasyonumdur” yorumlarında bulundu.

İyi bir çevrede yaşıyor olmanın en iyi futbolu oynamayı sağladığını dile getiren Muhammed Cham, “Her zaman mutlu olmak gerekir. Bence bir futbolcu olarak iyi bir çevredeyseniz, mutlu olduğunuzda en iyi futbolunuzu oynarsınız, keyif alırsınız. Takım arkadaşlarınızla dost olduğunuzda birçok özel şey yaşarsınız çünkü bana göre birbirinizden başka kimseniz yoktur. Her gün birbirinizi görüyor, burada çok uzun süre geçiriyorsunuz. Bu nedenle birbirimizle iyi geçinmezsek sahada da mutlu olamayız” ifadelerini kullandı.

‘KATKI SAĞLAYAMADIĞIMDA ÜZÜLÜRÜM’

Cham, sahada önemli olanın takımın kazanması olduğunu ancak kendisinin şahsi olarak katkı sağlayamadığı zamanlarda üzüldüğüne vurgu yaparak, “Skor üretememek tabii ki her futbolcuyu etkiler çünkü futbol kazanmaya odaklı. Onun için gol atmak, asist yapmak önemli. Beni kulüp bu işleri yapmam için buraya getirdi. Bu nedenle sahada kaldığım her an bunları yapabilmeliyim. Ama öncelik ne olursa olsun takımın kazanması ve iyi oynayabilmek. Şahsi olarak katkı sağlayamadığımda üzülürüm. İşler yolunda gitmediğinde evde tek başımayken çok sinirleniyorum. Çünkü hırslı biriyim. Takımıma mutlaka katkı sağlamam gerekir” şeklinde konuştu.