Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Öte yandan antrenman öncesi Asbaşkan Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncular; UEFA Gençlik Ligi’nde Çeyrek Finale yükselen U19 Takımımı teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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