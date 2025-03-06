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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 27'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:05
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        Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 27’nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Öte yandan antrenman öncesi Asbaşkan Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncular; UEFA Gençlik Ligi’nde Çeyrek Finale yükselen U19 Takımımı teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

        (FOTOĞRAFLI)

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        Galeri
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