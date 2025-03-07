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        Prof. Dr. Özlü'den 'çöl tozu' uyarısı

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:05
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        Prof. Dr. Özlü'den 'çöl tozu' uyarısı
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Suriye'den gelen 'toz taşınımı'na ilişkin uyarısında, "Bu tozlardan uzak durmanızı tercih ediyoruz. Mümkün oldukça bu tozları solumamakta fayda var. Bu havalarda evde kalmak, kapı ve pencereleri açmamak en güzelidir" dedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye'den Türkiye'ye 'toz taşınımı' geliyor. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güneydoğu'da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

        'AKCİĞER HASTALARI ÇOK SIKINTI YAŞIYOR'

        'Çöl tozu’ olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, özellikle KOAH ve astım hastalarının bu hava olayından olumsuz etkilendiği belirterek, "Şu anda ülkemizde Suriye'den gelen bir toz bulutu var. Bunun birkaç gün ülkemizde kalacağını biliyoruz. Meteoroloji'nin verdiğini bilgilere göre; özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi illerinde etkili olacağını söylüyorlar. Daha çok Orta Doğu'dan, çöllerden, Arabistan'dan gelen, bazen de Afrika'dan gelen tozlarla karşılaşıyoruz. Bunlar atmosferde taşınıyor ve hava hareketleri ile üzerimizde kalıyorlar. Birkaç gün kalıp gidiyorlar ama bu sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle akciğer hastaları bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalarımız bu tozlu havayı hemen fark ediyor" dedi.

        'HASTALIKLARLA ALEVLENMELERE NEDEN OLUYOR'

        Prof. Dr. Özlü, tozlu havanın solunmasının akciğerlerde iltihaplanma ve tahrişe neden olduğunu ve solunum şikayetlerini artırdığını ifade ederek, "Tozlu hava solunduğunda akciğerde birikerek tahrişe neden oluyor ve iltihaplanma gerçekleşiyor. Ardından öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum şikayetleri başlıyor. Var olan hastalıklarla alevlenmeye neden oluyor. Aynı zamanda hekim başvuruları, acil servis başvuruları ve hastaneye yatış sayısı artıyor. Bu tozlardan uzak durmanızı tercih ediyoruz. Mümkün oldukça bu tozları solumamakta fayda var" diye konuştu.

        'MASKE KULLANIN' ÖNERİSİ

        Özlü, toz bulutunun ciltte kuruluk ve kaşıntıya yol açabileceğini belirterek, maske kullanma önerisinde bulundu. Özlü, "Bu tozlardan uzak durmanızı tercih ediyoruz. Mümkün oldukça bu tozları solumamakta fayda var. Bu havalarda evde kalmak, kapı ve pencereleri açmamak en güzelidir. Çıkmak gerekiyorsa, maske kullanmak ve dışarıda fazla vakit geçirmemek gerekiyor. Bu tozların akciğer dışında da cildimize zararları var. Göz, burun ve ağızda kuruluk, iltihap ve kaşıntılara yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda var" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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