Şahinkaya'dan Fatih Tekke'ye ziyaret

Trabzonspor’da Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Teknik Direktör Fatih Tekke’yi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ziyaret etti. Şahinkaya, Fatih Tekke ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarı diledi. Tekke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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