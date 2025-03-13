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        Şahinkaya'dan Fatih Tekke'ye ziyaret

        TRABZONSPOR Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Teknik Direktör Fatih Tekke'yi ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:55
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        Şahinkaya'dan Fatih Tekke'ye ziyaret
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        TRABZONSPOR Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Teknik Direktör Fatih Tekke’yi ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

        Trabzonspor’da Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Teknik Direktör Fatih Tekke’yi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ziyaret etti. Şahinkaya, Fatih Tekke ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarı diledi. Tekke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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