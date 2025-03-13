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        Trabzonspor'dan Tekke ve Güneş için KAP bildirimi

        TRABZONSPOR, KAP'a yapılan bildirimde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibiyle birlikte yıllık 30 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:55
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        Trabzonspor'dan Tekke ve Güneş için KAP bildirimi
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        TRABZONSPOR, KAP’a yapılan bildirimde Teknik Direktör Fatih Tekke’nin ekibiyle birlikte yıllık 30 milyon TL garanti ücret alacağını açıkladı. Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini de KAP'a bildirdi.

        Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi. KAP’a yapılan bildirimde Fatih Tekke’nin ekibiyle birlikte yıllık 30 milyon TL alacağını açıklandı. Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşma sağlayan Trabzonspor Kulübü genç çalıştırıcı ile yapılan anlaşmanın detaylarını da KAP’a bildirdi. KAP’a yapılan açıklamada Fatih Tekke ve ekibinin alacağı ücret de belli oldu.

        YILDA 30 MİLYON TL KAZANACAK

        Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, "Trabzonspor’dan Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır" denildi.

        GÜNEŞ’E FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

        Öte yandan Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini de KAP'a bildirdi. KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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