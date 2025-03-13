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        Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın sakatlığına ilişkin açıklama

        TRABZONSPOR'da, Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:20
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        Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın sakatlığına ilişkin açıklama
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        TRABZONSPOR’da, Onuralp Çevikkan’ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

        Trabzonspor’da genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın dün gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlık yaşaması sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanmasının tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla şu açıklamayı yaptı:

        “Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde cerrahi operasyon planlanmaktadır.”

        Öte yandan, genç kaleci bir süre önce antrenmanda sakatlanmış, sağ el kemiğindeki kırık sebebiyle olmuştu. Sahalara yeni dönen genç kaleci dünkü antrenman esnasında sakatlandıktan sonra sahayı sedyeyle terk etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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