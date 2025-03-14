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        Trabzonspor, yeni hocasıyla ilk deplasman galibiyetini almak istiyor

        TRABZONSPOR ile Başakşehir FK, Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın yapacakları maçla 34'üncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:35
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        Trabzonspor, yeni hocasıyla ilk deplasman galibiyetini almak istiyor
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        TRABZONSPOR ile Başakşehir FK, Süper Lig’in 28’inci haftasında yarın yapacakları maçla 34’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 33 maçta Trabzonspor’un 13, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunurken, Fatih Tekke ile anlaşan bordo-mavililer Başakşehir’i deplasmanda mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında yarın Başakşehir FK’nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig’de 32 puanla 11’inci sırada yer alan bordo-mavili takım yeni hocası Fatih Tekke ile ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. 36 puanla 7’nci sırada yer alan Başakşehir FK ise sahasında galip gelerek geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında aldığı mağlubiyeti unutmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33’ü Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 38 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor’un 17, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de 33 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 13, Başakşehir FK’nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

        Öte yandan hafta içi Şenol Güneş ile yolları ayırarak Fatih Tekke ile anlaşan bordo mavililer, Başakşehir’i deplasmanda mağlup edip, ilk deplasman galibiyetiyle yeni bir sayfa açmak istiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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