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        Prof. Dr. Özlü: Hekimin vazgeçilmezliği vardır

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:40
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        Prof. Dr. Özlü: Hekimin vazgeçilmezliği vardır
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hekimliğin, insan yaşamına doğrudan hizmet eden bir meslek olduğunu belirterek "Hekimin vazgeçilmezliği vardır. Tarih boyunca hekimler bu misyonları ile öne çıkmışlardır” dedi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimliğin önemine dikkat çekti. Özlü, “Her meslek değerlidir ama hekimliğin farkı şu; evrendeki en değerli varlık olan insanın, en değerli varlığı olan yaşamına doğrudan hizmet eden bir meslek. Yaşarken bazen öyle bir duruma düşüyorsunuz ki, en sevdikleriniz, en yakınlarınız, evladınız, eşiniz sizin ihtiyacınız olan şeyi size sağlayamayabiliyor. İşte o sırada tanımadığınız daha önce hiç karşılaşmadığınız kadın ya da erkek bir hekim sizi hayata geri bağlıyor. O açıdan hekimin vazgeçilmezliği vardır. Tarih boyunca hekimler bu misyonları ile öne çıkmışlardır” diye konuştu.

        ‘HEKİMLİK MİSYONUNUN TARTIŞILMASI ÖNEMLİ’

        Tıp Bayramı’nın kökenine değinen Tevfik Özlü, hekimlerin toplumdaki yerini vurgulayarak, “Tıp Bayramı, 14 Mart 1827’de modern anlamda tıp fakültesinin Türkiye’de kurulmasına işaret eder. O zamanki adıyla ‘Tıphane-i Amire’ ya da ‘Cerrahhane-i Amire’ ismiyle 2’nci Mahmud zamanında kurulmuştur. Fakat bunun bir bayram olarak kutlanması; 14 Mart 1919’da İngilizlerin, İstanbul’u işgali sırasında tıp fakültesini işgal ederek orayı kullanmasıyla oluşuyor. Bu durumu protesto etmek için Doktor Hikmet Boran bir organizasyon yapıyor. ‘Tıp Bayramı kutluyoruz’ diyerek işgale karşı bir protesto davranışı oluşturuyor. Daha sonra bu bir gelenek haline geliyor. Ülkemizde, 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Hekimliğin bu vesile ile dile getirilmesi, toplum içinde hekimlik misyonunun tartışılması önemli” dedi.

        ‘HEKİMLER OLUMSUZ OLAYLAR İLE HATIRLANIYOR’

        Prof. Dr. Özlü, Tıp Bayramı’nın doktorların toplumdaki değerini anlamak açısından önemi bir gün olduğunu ifade ederek, "Hekimler medyada olumsuz bazı konularla ilişkili olarak gündeme getiriliyor. Bugün, Türkiye’de milyonlarca insan, hastaneye ve hekime başvuruyor. Her birinin kendi sağlığı ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Bunların yüzde 99’u şifa bularak hastaneden ayrılıyor ama bir olumsuzluk yaşandığında hekimler bu olumsuz olaylar ile hatırlanıyorlar. O açıdan hiç olmazsa bugün, Tıp Bayramı’nda hekimliğin önemine vurgu yapmak istedim” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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