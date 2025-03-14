Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahları modellendirildi

TRABZON’da 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip, coğrafi işaretle belirlendiği 'Kadim Zamanların Ayak İzleri' projesi için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Projede amaç, tarihi ve kültürel mirası günümüze getirmektir. Turizm hareketliliği de olacak büyük ihtimalle. Bu rotalar, dijital ortama da taşınmalı" dedi.

TÜBİTAK projesi olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethi sırasında kullandığı ve 'Onbinler’in Geçiş Yolu' olarak nitelendirilen rotanın tespit edilmesine yönelik yürütülüp, 2 yılda tamamlanan ‘Kadim Zamanların Ayak İzleri’ projesi için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile çevre illerden gelen akademisyenler katıldı.

‘TURİZM HAREKETLİLİĞİ OLACAK’

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, projeyi anlatarak, “Bu 2 yıllık bir TÜBİTAK projesi. Milattan önce 401-400 yılında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip, coğrafi işaretle belirlenmesi projesidir. Aslında 2024 yılının nisan ayında bitmişti. Güzel bir proje. Projede amaç, tarihi ve kültürel mirası günümüze getirmektir. Turizm hareketliliği olacak büyük ihtimalle. Bu rotalar, dijital ortama da taşınmalı. Bunu gören ‘Trabzon’da bir rota var burayı görelim’ diyecek. Böyle bir şeyin var olduğunu yeni fark ettik. Topluma, bölgeye ve ülkeye dokunmamız lazım. Bu manada bu proje, tam dokunan bir proje” diye konuştu.

‘SAĞLAYACAĞI KATKI NEDENİYLE ÇOK ÖNEMLİ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yürütülen çalışmanın şehre katkı sağlayacağını ifade ederek, “Hakikaten hem tarihsel bir kayda dönüşmesi açısından sağlanacak olan birikim hem de şehrin ekonomisine, turizme tahvil edilerek sağlayacağı katkı nedeniyle de çok önemli. Şehrimizin Fatih'i Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u çok önemli görmüş. ‘Trabzon fethedilmeden İstanbul'un fethi tamamlanmış sayılmaz’ diyerek fetihlerin hep batıya yapıldığı bir zamanda Fatih doğuya dönmüş ve Trabzon'u fethetmiş. O fetih güzergahını da kıymetli hocalarımız çalışmışlar. Hakikaten çok kıymetli buluyorum. Hem şehrimiz hem de tarihimiz adına çok kıymetli. Burada büyük bir emek var” dedi.