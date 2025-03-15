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        Samanlıktaki yangın eve sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde samanlıkta çıkıp, eve sıçrayan yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:30
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        Samanlıktaki yangın eve sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde samanlıkta çıkıp, eve sıçrayan yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.

        Ormanseven Mahallesi'nde Coşkun Parlak'a ait samanlıkta sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı ahşap ve taş karışımlı eve sıçradı. Evi saran alevlere müdahale eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma ve Emine Parlak, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Samanlık ve ev kullanamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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