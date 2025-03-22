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        Trabzonspor salonda çalıştı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:15
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        Trabzonspor salonda çalıştı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 10.00 yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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