Trabzonspor'da sıkıntı kadro istikrarsızlığı

SÜPER Lig’de sezon başından beri kadro istikrarsızlığından canı en fazla yanan takımlardan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, 3 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında farklı kadrolarla sahaya çıktı. Bordo mavililerde bu sezon oldukça fazla yaşanan sakatlıklar da kadro istikrarsızlığının en önemli etkeni olarak gösterildi.

Süper Lig’de bu sezon kadro istikrarsızlığından canı en fazla yanan takımlardan birisi de Trabzonspor oldu. Bordo mavili takımda sezon başından beri özellikle sakat oyuncuların fazlalığı, teknik adamların bir türlü ideal 11’i oluşturmasına izin vermedi. Karadeniz ekibinde Başakşehir maçı öncesinde göreve getirilen Fatih Tekke de geride kalan 3 Süper Lig ve 1 Kupa maçında sahaya farklı 11’lerle çıktı. Fatih Tekke ayağının tozuyla çıktığı Başakşehir deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılırken bu maça Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lunstram, Edin Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza 11’i ile başladı.

29’uncu haftada sahasında oynadığı Göztepe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım bu kez farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Tekke bu maçta takımın büyük bölümünde değişikliğe giderek Uğurcan, Okay, Serdar, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lunstram, Zubkov, Ozan, Visca, Enis Destan 11’ini tercih etti.