Av yasağına sayılı günler kala balık tezgahlarında çeşit bolluğu

DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlardaki balık çeşitliliği sürüyor. Av yasağı öncesi sezonu değerlendiren balıkçı Ahmet Çoğalmış, verimli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Av yasağına 2 gün kala tezgahlar yine şenlendi. Bu sene güzel bir balık sezonu geçti" dedi.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Yasak öncesi Trabzon Balıkçılar Hali’ndeki tezgahlarda hareketlilik sürüyor. Hamsi göç ederek yerini kilosu 250 liradan satılan istavrit ve mezgide bırakırken, barbun ve çupranın kilosu 350, deniz somonu ve levrek 200, ağırlığı bir kilogramı aşan palamudun tanesi ise 250 liradan satışa sunuluyor. Ağlara nadiren takılan kalkan ve kırlangıç balığı da tezgahları süslüyor.

‘GÜZEL BİR BALIK SEZONU GEÇTİ’

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, verimli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Av yasağına 2 gün kala tezgahlar yine şenlendi. Bu sene güzel bir balık sezonu geçti. Yazın da öyle olacak inşallah. Kışın; hamsi, palamut ve istavrit yeniyor. Yazın da mezgit, istavrit, somon ve alabalık tüketiliyor. Her mevsimde balık yeniyor. Fiyat anlamında değişiklik olmadı. Aynı şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.