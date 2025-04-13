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        Av yasağına sayılı günler kala balık tezgahlarında çeşit bolluğu

        DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlardaki balık çeşitliliği sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:00
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        Av yasağına sayılı günler kala balık tezgahlarında çeşit bolluğu
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        DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlardaki balık çeşitliliği sürüyor. Av yasağı öncesi sezonu değerlendiren balıkçı Ahmet Çoğalmış, verimli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Av yasağına 2 gün kala tezgahlar yine şenlendi. Bu sene güzel bir balık sezonu geçti" dedi.

        Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Yasak öncesi Trabzon Balıkçılar Hali’ndeki tezgahlarda hareketlilik sürüyor. Hamsi göç ederek yerini kilosu 250 liradan satılan istavrit ve mezgide bırakırken, barbun ve çupranın kilosu 350, deniz somonu ve levrek 200, ağırlığı bir kilogramı aşan palamudun tanesi ise 250 liradan satışa sunuluyor. Ağlara nadiren takılan kalkan ve kırlangıç balığı da tezgahları süslüyor.

        ‘GÜZEL BİR BALIK SEZONU GEÇTİ’

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış, verimli bir balık sezonu geçirdiklerini belirterek, “Av yasağına 2 gün kala tezgahlar yine şenlendi. Bu sene güzel bir balık sezonu geçti. Yazın da öyle olacak inşallah. Kışın; hamsi, palamut ve istavrit yeniyor. Yazın da mezgit, istavrit, somon ve alabalık tüketiliyor. Her mevsimde balık yeniyor. Fiyat anlamında değişiklik olmadı. Aynı şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

        ‘KAYIKÇI BALIKLARI KALİTELİ OLACAK’

        Balıkçı Kadir Pınar, kayıkçı balıklarının kaliteli olacağını umduklarını söyleyerek, “Bu sene sezon güzel geçti. Palamutla başladık, hamsiyle devam ettik. Yasaklar da başlıyor. Yasakların başlamasına 2 gün var balık fiyatları yükselmeye başlıyor. İnanıyorum ki; yasaklar başlayınca kayıkçı balıkları kaliteli olacak. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yazın güzel bir sezon geçer inşallah. Umarım, seneye de bol verimli bir sezon olur hem vatandaş hem de biz faydalanırız” diye konuştu.

        ‘BU YIL HAMSİYE DOYDUK’

        Hale balık almaya gelen Ayşe Gümüş, bu yıl balığın her çeşidini severek tükettiğini ifade ederek, “Haftada 2 kez balık yerim. Bu yıl her çeşidinden yedik. Çok seviyorum. Devamlı da buradan alıyoruz. Daha çok istavrit ve mezgit yiyoruz ama hepsini de seviyorum. Taze de oluyor. Sağlık açısından da faydalı. Hamsi zamanı gelince de hamsi yiyoruz. Somon aldım şimdi, yemek yapacağım. Bu yıl hamsiye de doyduk, dondurucuya da koydum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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