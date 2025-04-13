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        Trabzonspor- Çaykur Rizespor 2-0

        STAT: Papara Park HAKEMLER: Çağdaş Altay, Volkan Narinç, Suat GüzTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:06
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        Trabzonspor- Çaykur Rizespor 2-0
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        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Volkan Narinç, Suat Güz

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Jabol, Draguş (Dk.46 Cham), Zubkov (Dk. 80 Visca), Nwakaeme (Dk. 80 Cihan Çanak), Banza

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin (Dk. 60 Mithat Pala), Samet Akaydın (Dk. 60 Buljubasic), Mosci, Hojer, Berkay Özcan (Dk.29 Jurecka), Alikulov, Akintola (Dk.67 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 29 Varesanovic), Sowe

        GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 21 Zubkov (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Zubkov, Banza, Cihan Çanak (Trabzonspor) - Samet Akaydın, Mosci (Çaykur Rizespor)

        KIRMIZI KART: Dk. 76 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

        14’üncü dakikada Malheiro’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Zubkov’un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        18’inci dakikada Malheiro’nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

        21’inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanatta üst üste rakiplerinden sıyrılan Mustafa Eskihellaç, yerden penaltı noktasına doğru çevirdi. Zubkov’un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Grbic’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

        36’ıncı dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasının dışından çektiği şutta kaleci Grbic topu kurtardı.

        39’uncu dakikada Zubkov kaleci Grbic’i karşı karşıya kaldı, Zubkov’un vuruşunda Grbic topu kornere çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        55’inci dakikada Nwakaeme’nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Simon Banza’nın şutu yandan dışarı çıktı.

        58’inci dakikada Zubkov’un ortasında ceza sahasında bulunan Banza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

        62’inci dakikada topla ceza sahasına giren Cham’ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

        70’inci dakikada Alikulov’un derinleme pasında topla buluşan Jurecka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

        76’ıncı dakikada Rizespor 10 kişi kaldı. Varesanovic, Jabol ile girdiği ikili mücadelede yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        80’inci dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından sert şutun kaleci Grbic topu kornere çıkardı.

        90+1’inci dakikada Visca ceza sahası içine pasında top savunmadan sekerek, Banza’nın önünde kaldı. Banza’nın şutunda Grbic gole izin vermedi.

        Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        TEKKE’DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 4-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilk 11’de dört değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Lundstram kadroda yer almazken, Okay Yokuşlu, Mendy, Arif Boşluk maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Batagov, Ozan Tufan, Jabol ve Nwakaeme ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.

        TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

        Trabzonspor taraftarı maça büyük ilgi gösterdi, tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

        RİZE’DEN KALABALIK BİR TARAFTAR GRUBU GELDİ

        Rizespor için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti, misafir takım, deplasman tribününün tamamı doldurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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