Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ile Adana Demirspor 38'inci randevuda

        TRABZONSPOR ile Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Adana Demirspor 38'inci randevuda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR ile Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 38’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor’un 22, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın Adana Demirspor’un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Süper Lig’de 39 puanla 9’uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor’u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37’si Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 4’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 25, Adana Demirspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın ilk yarıda Trabzon’da oynadıkları maç ev sahibi takımın 5-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

        Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, havayolu ile Adana’ya gidecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Benzer Haberler

        Türk balı yılın ilk çeyreğini 10,1 milyon dolarlık ihracatla kapattı
        Türk balı yılın ilk çeyreğini 10,1 milyon dolarlık ihracatla kapattı
        Ortahisar Belediyespor'un hedefi, EHF Avrupa Kupası'na katılmak
        Ortahisar Belediyespor'un hedefi, EHF Avrupa Kupası'na katılmak
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
        Kayıp kedisi 'Badem'i bulanı altınla ödüllendirdi
        Kayıp kedisi 'Badem'i bulanı altınla ödüllendirdi
        Trabzon'da sağlıkçılardan oluşan koro Türk halk müziği konseri verdi
        Trabzon'da sağlıkçılardan oluşan koro Türk halk müziği konseri verdi
        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Futbolun futboldan uzaklaştığı...
        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Futbolun futboldan uzaklaştığı...