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        Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 2 ölü

        TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü MAHALLE Muhtarı Mustafa Diner ile yanındaki akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:00
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        Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 2 ölü
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        TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü MAHALLE Muhtarı Mustafa Diner ile yanındaki akrabası Mehmet Diner hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Şalpazarı ilçesinde meydana geldi. Güdün Mahalle Muhtarı Mustafa Diner’in kullandığı 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, sisli yolda görüş mesafesinin azalmasıyla yol kenarındaki uçurumdan yuvarlandı. Araç yaklaşık 80 metre aşağıda ağaçlara takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Diner ile araçtaki akrabası Mehmet Diner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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