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Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek

AA

Akçaabat'ta 9. Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirilecek

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesince düzenlenen 9. Uluslararası Resim Çalıştayı, 12-19 Ağustos'ta yapılacak.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kültür sanat etkinlikleri arasında yerini alan 9. Uluslararası Resim Çalıştayı'nın, 9 ülkeden toplam 17 sanatçının katılımıyla 12-19 Ağustos'ta Hamamçimeni Çarşısı Akçaabat Belediyesi Resim Galerisinde yapılacağı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere Hindistan, Gürcistan, Dağıstan, Cezayir, Rusya, Pakistan, Polonya ve İran'dan sanatçıları bir araya getirecek çalıştayda ressamların, sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir ortamda görme imkanı sunacağı vurgulanan açıklamada, "Çalıştay kapsamında tüm sanatçılar atölye çalışmalarını Akçaabat Belediyesine ait resim galerisinde yapacak ve usta ressamlar canlı resim performanslarını yine bu atölyede sergileyecekler. Tüm sanatçıların katılımı ile çocuklar için atölye çalışmalarının yapılacağı çalıştayda usta ressamlar canlı resim performanslarını sergileyecekler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, dört mevsim, 12 ay boyunca ilçede çeşitli sanatsal etkinlikleri halkın beğenisine sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı sanatın her alanı ile buluşturup kültür ve sanat yönü gelişmiş bir toplum inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Altyapı belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliği kapsamında kültür sanat faaliyetlerini icra eden bir belediyecilik anlayışı ve gayreti içerisinde planlamalarımızı yapıyoruz. 9 ülkeden 17 ressam Akçaabat'ımızda performanslarını sergileyecek ve ortaya çıkacak eserlerini halkımızın beğenisine sunacak. Canlı performanslarını sergileyecek ressamlarımız, çocuklarımıza da resim sanatını sevdirmek adına atölye uygulama çalışmaları yapacak. Akçaabat'ımıza yakışır bir şekilde çalıştayımızı dolu dolu icra etme arzusundayız. 12-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak çalıştayımıza sanatsever tüm hemşehrilerimizi bekliyorum."


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