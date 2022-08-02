Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp, 5'e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.





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