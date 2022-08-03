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Trabzon Limanı'nda 30 yıl sonra yapılan dip taramasında 100 ton çöp çıktı

AA

Trabzon Limanı'nda 30 yıl sonra yapılan dip taramasında 100 ton çöp çıktı

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon Limanı'na gelen büyük tonajlı gemilerin girişlerini daha rahat sağlayabilmeleri için başlayan deniz dibi tarama çalışmalarında yaklaşık 100 ton çöp çıktı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, en son 30 yıl önce Trabzon Limanı'nda geniş kapsamlı deniz dibi taraması yapıldığını, yıllardır özlem duydukları tarama faaliyetinin Albayrak-TR gemisiyle başladığını söyledi.

Trabzon Limanı'nda, çalışmayla 14 metre derinliğe ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ermiş, yaklaşık 20 günlük süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Ermiş, "30 yıllık süre içerisinde liman sahasında bir tarama olmadığı için bazı yerlerde sığlıklar oluşmuş. Bu nedenle büyük tonajlı gemilerin gelmesi imkansız hale gelmişti. Taramayla limanımızın normal kapasitesinin üzerine çıkarak 60 bin tonluk devasa gemilerin Trabzon Limanı'na yanaşmasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla ithalat ve ihracatçılar büyük gemilerle yapacakları işlevsel faaliyetlerinde bu avantajı kullanacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Trabzon Limanı'nın, çalışmayla büyük gemilerin yanaşabileceği alternatifsiz bir liman haline geleceğine dikkati çeken Ermiş, bu durumun faaliyetlere artı değer sağlayacağını kaydetti.

Ermiş, faaliyetleri yürüten Albayrak-TR gemisinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Albayrak Holding tarafından satın alınan ve Albayrak-TR ismi verilen bu gemi Türkiye'nin bayrağını takmış medarı iftiharı konumundadır. Modern, mükemmel ve adeta bir fabrika konumunda bir gemidir. Ülkemiz limanlarında bu ve benzeri gemilere ihtiyaç çok fazla. Hatta eğer başlanabilirse Kanal İstanbul'da modern tarama faaliyeti sürdürecektir. Bu bakımından Albayrak-TR ülkemiz ve bölgemiz için bir kazanımdır. Zaten ilk seferini Trabzon Limanı'nda gerçekleştiriyor. Tamamı Türk mürettebattan oluşan bir gemi. Bu da artı bir kazanç olarak Türk denizciliğine kaydedilecektir."

- "Başlangıç çöp temizleme operasyonu gibi oldu"

Çalışmaların başladığı ilk günlerde liman içerisinden büyük oranda çöp temizliği yapıldığını aktaran Ermiş, şöyle devam etti:

"Başlangıcı bir nevi çöp temizleme operasyonu gibi oldu. Büyük ihtimalle çöplerin yüzde 95'i temizlenmiş oldu. Bu sayede limanımız tarama faaliyeti bittikten sonra denizin dibini görülür hale gelecek. Çıkan çöplerin bir kısmını, belge olması için bekletiyoruz. İlgili kurumun bunu yerinde görmesi açısından bir belge olarak elimizde saklıyoruz. Görüntülendikten sonra da yerine ulaştırılacaktır. Toplamda 100 tona yakın çöp çıkardık limandan."

- "Limana gelecek çöpleri engellemiş olacağız"

Ermiş, limana gelen çöplerin engellenmesi konusunda da bazı girişimlerde bulunacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki denizlerimizde çöp olmasın. Ancak hemen 500 metre mesafemizde doğuya doğru Değirmendere Deresi denize akıyor. Dolayısıyla oradan gelen birtakım çöp ve benzeri malzemeler ister istemez oradaki balıkçı barınağının etkisiyle Trabzon Limanı'nın içerisine giriş yapıyor. Bu konuda Osmanlı belgelerinde Abdülhamit döneminde Trabzon Limanı'nın, Değirmendere tarafından doldurulmaması için batı tarafında bir tahkimat yapılması gündeme getirilmiştir. Bu belgeler elimizde mevcuttur. Konuyla ilgili olarak bu limanın daha 30 sene taranmaması için ilgililerle görüşüp bunu sağlamaya çalışacağız ve limana gelecek çöpleri bu sayede engellemiş olacağız."

Albayrak-TR gemisi kaptanlarından Serkan Faruk Elçi ise geminin Türkiye'de başka bir örneğinin bulunmadığını, ana faaliyet konusunun limanları uygun derinliklere getirmek olduğunu belirtti.

Sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmaların geceye kadar devam ettiğini aktaran Elçi, "Sabah 7'de operasyon başlıyor, 8 gibi kollar suyun içerisinde oluyor. Gece 24.00'e kadar 9-10 tarama yapıyoruz. Her tarama yaklaşık 1 saat sürüyor. Yükümüzü basıp geri dönmemiz yaklaşık 2 saat sürüyor. Her yaptığımız taramada 3 bin ile 4 bin 500 metreküp yük alıyoruz. Çevre Bakanlığının belirlediği sahilden 5 mil uzaklıkta derinliği 500-700 metre arasındaki alana boşaltıyoruz." diye konuştu.

- "Biz 15 gün çöp toplamaktan başka bir şey yapamadık"

Elçi, operasyona başladıkları ilk iki hafta sadece çöp çalışması yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, "Tıbbi atıklardan araba lastiklerine, bilgisayar, televizyon gibi her şey bulundu. İnsanlar ellerine geçen her şeyi atmışlar. Bu konuda kendi personelimiz yetersiz kaldı çöpleri temizlemek için. Bu çöpleri denize yeniden atmamak için geminin stabilizesini bozacak şekilde bir ızgara yaptık. Bütün çöpleri orada topladık ve Trabzon Liman İşletmeciliği'nden personel istedik. Yani biz 15 gün çöp toplamaktan başka bir şey yapamadık." ifadesini kullandı.

Çalışmaların başlamasıyla limanda bir dizi değişiklik gördüklerini anlatan Elçi, "Biz gelmeden önce denizin dibini göremiyorduk. Çalışmaya başladıktan üç dört gün sonra yunuslar gelmeye, martılar üzerimizde uçmaya başladı. Yani biz takip ettik, 10-15 gün içerisinde limanın içerisi yunus doldu. Pazar günleri çalışmıyoruz ama pazartesi günü denizin o rengini görebiliyoruz. Çalıştığımız zaman denizin rengi bulanık olabiliyor ama bir gün çalışmadığımızda denizin rengi mavileşiyor. Yani tamamen denizin dibi temizlendi." dedi.

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