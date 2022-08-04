Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında ilçe merkezinde E.Y. ve H.Ş'nin bulunduğu araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Operasyonda bin paket gümrük kaçağı sigara ile bir litrelik şişelerde içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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