TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları başladı

TRABZON (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.

Karadeniz topraklarını karış karış gezecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin durağı Trabzon oldu.

Medical Park Stadyumu'nda organize edilen TEKNOFEST kapsamında, "Ulaşımda Yapay Zeka", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri", "Çevre ve Enerji Teknolojileri", "Sanayide Dijital Teknolojiler", "Uçan Araba", "Biyoteknoloji İnovasyon", "Helikopter Tasarım" yarışmaları yapılıyor.

Etkinlik, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Baykar, Cezeri, Tusaş, Aselsan, Tübitak, Tübitak Mam, Sanko Holding ve Beyazay Derneği yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve destek veren Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti.

TEKNOFEST'in, Türkiye'nin milli hamle yolculuğunun sembol organizasyonu olduğuna işaret eden Kacır, tam bağımsız Türkiye iddiasının toplumla en güçlü şekilde buluştuğunu ve dünyanın en büyük teknoloji festivalinin düzenlendiğini söyledi.

Kacır, özellikle yüksek teknolojide kendi ihtiyaçlarını, kendi kabiliyetleriyle karşılayabilen bir Türkiye adına TEKNOFEST'e çok değer verdiklerine dikkati çekerek, "Milli teknoloji hamlesi kendini savunma sanayinde en güçlü şekilde ispat ediyor, etmeye devam edecek. Bugün Türkiye kritik ihtiyaçları için başkalarına el açan, başkalarının desteklerinden yardım uman bir ülke olmaktan çıkmıştır. Bugünün Türkiye'si artık yüksek teknolojide en kritik ve stratejik ürünlerini, platformlarını, alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke. İşte bu toprakların evlatları dünyanın en iyisi insansız hava araçlarını bu topraklara ve medeniyetimize hediye ettiler. İnşallah yine bu toprakların çocukları onlardan çok daha ötesi işleri önümüzdeki yıllarda milli teknoloji hamlesine sahip çıkarak başarmaya devam edecekler." diye konuştu.

TEKNOFEST'i gerçekleştirirken en temel iddialarından birisinin de savunma sanayisindeki başarıyı teknolojinin diğer alanlarına yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Tarım, enerji ulaştırma, sağlık, finans teknolojilerinde velhasıl teknolojinin tüm alanlarında savunma sanayinde neyi başardıysak aynısını inşallah başarılı olacağız. Bunu gençlerimizle işte bu alanda toplanan gençlerimizle başaracağız. Biz çok genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bizim nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaşı 47-48'e erişti. Dünya'yı yüksek teknoloji değiştiriyor, dönüştürüyor. Dünyayı dönüştüren teknolojilere çoğunlukla genç insanlar imza atıyor. İşte TEKNOFEST'de onun için düzenlediğimiz bir organizasyon. Gençlerimizin her alanda yüksek teknolojiyi milli ve özgün olarak geliştirme iddiasını çok erken yaşlardan itibaren taşıması adına hayata geçirdiğimiz bir iş."

Kacır, 2018'de yola çıktıklarında sadece 20 bin yarışmacı ve 550 bin ziyaretçiye ulaştıklarına değinerek, "Sadece 5 yıl içerisinde 5. yılımızda bugün 500 binden fazla yarışmacımız var. Yani tribündeki herkesi sahaya indirmeyi başardık. Sadece Türkiye'de değil bugün biliyorsunuz dost ve kardeş coğrafyada Azerbaycan'da da TEKNOFEST'i düzenledik. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu heyecanı hem Türkiye'nin diğer coğrafyalarına hem de diğer kardeş ülkelere taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise TEKNOFEST'in dünyanın bir numaralı uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğuna işaret etti.

Geleceğin emanet edileceği çocukların yapacakları çalışmaları hep birlikte göreceklerini aktaran Vali Ustaoğlu, "Bu çocuklarımız ülkemizin ilerlemesinde, kalkınmasında, muasır medeniyetlere çıkmamızda aktif rol alacaklar, Türkiye'nin geleceğine mühürlerini vuracaklar. Trabzon bir tarih, eğitim, bilim şehri diyoruz. En önemlisi sporun ve futbolun başkenti diyoruz. Her zaman ilkleri başaran bu şehir, TEKNOFEST yarışmaları geleceğin bilim adamlarını, bu şehrin evlatlarını yetiştireceğine canı gönülden inanıyoruz." dedi.

Festivalin Trabzon adına çok önemli olduğuna değinen Ustaoğlu, şöyle devam etti:

" Bizleri bir araya getiren ve ayakları yere basmayan bu en havalı festivalin hem şehrimizdeki gençlere hem de bu alanda emek veren herkese yol göstereceğine inanıyorum. Bugün burada sivil toplum, kamu kurum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle milli teknolojimizin nişanesi olan, gururumuz olan TEKNOFEST için el birliğiyle bir aradayız. Gece gündüz demeden herkes seferber oldu. İnşallah bizlere de bu gençlerimiz güzel gururlar yaşatacaklarına gönülden inanıyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok büyük gurur duyduklarını söyledi.

Gençlerle birlikte çok daha gelişmiş ve muasır medeniyetler seviyesini aşan bir ülke olunacağını ifade eden Zorluoğlu, "Ben sizlere ve sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu 3 gün boyunca buradaki etkinlikleri, diğer taraftan da mavisiyle, kültürel ve tarihi alanlarıyla Trabzon'u da doyasıya yaşayacaksınız." dedi.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı.

7 Ağustos Pazar günü sona erecek TEKNOFEST yarışmalarına 27 bin 79 takımın başvurusunun alındığı, 427 finalist takım ve 2033 finalist yarışmacının bulunduğu bildirildi.





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