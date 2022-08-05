Trabzonspor, Enis Destan'ı Warta Poznan'a kiraladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın Polonya ekibi Warta Poznan'a 2022-2023 sezonu sonuna kadar transfer olduğunu duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75 bin avro ödeme yapacaktır." denildi.

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